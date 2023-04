Vários feridos em despiste de autocarro de transporte escolar em Felgueiras

O despiste de um autocarro de transporte escolar em Sousa, concelho de Felgueiras, distrito do Porto, provocou esta quarta-feira 10 feridos, 9 deles crianças que sofreram ferimentos ligeiros, adiantou à Lusa fonte da corporação de bombeiros local.

De acordo com a mesma fonte, do despiste resultaram 10 feridos assistidos no local, sendo o adulto o motorista do autocarro.

Os feridos, todos considerados ligeiros, foram transportados para as unidades hospitalares de Penafiel e Guimarães, acrescentou.

Após o alerta para o despiste, pelas 19:24 de quarta-feira, fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa tinha adiantado a existência de nove feridos.

Para o acidente foram mobilizados elementos do INEM, dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras e da GNR.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 20:45 encontravam-se no local 31 operacionais apoiados por 11 viaturas.

A investigação às causas do acidente está agora a cargo da GNR.