Ameaça de massacre em escolas: cinco adolescentes suspeitos terão agido sem "noção da dimensão"

A PSP identificou cinco adolescentes suspeitos de terem difundido mensagens falsas nas redes sociais sobre um possível massacre nas escolas. Centenas de alunos faltaram esta quinta-feira às aulas com receio.

As mensagens nas redes sociais lançaram o alarme em várias escolas e um pouco por todo o país. O receio foi aumentando com cada publicação e fez com que muitos pais decidissem deixar os filhos em casa esta quinta-feira.

No agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo em São Domingos de Rana faltaram mais de 400 alunos.

Dia 20 de abril é a data de nascimento de Hitler e a data do massacre na escola de Columbine em 1999. Uma efeméride que serviu de simbolismo para lançar medo em Portugal e em muitos países. A Interpol acabou por emitir um alerta há mais de uma semana e as suspeitas apontam o Brasil como sendo a origem da mensagem dos massacres nas escolas.

Em Portugal as suspeitas foram geridas no âmbito da Unidade de Coordenação Antiterrorismo que junta as várias polícias. Nas últimas semanas foram identificados pelo menos cinco adolescentes suspeitos de terem publicado ameaças.

A PSP fez buscas na casa de uma adolescente em Leiria, que somava vários perfis falsos na internet. No quarto foi encontrada uma arma de brincar e cinco balas de paintball. Os outros casos foram identificados em Odivelas e Aveiro.

A Polícia Judiciária garante que “não tendo sido quaisquer indícios da sua radicalização ou extremismo” e confirma que os "jovens assumiram a autoria das publicações, não tendo noção da dimensão e impacto que as suas ações viram a tomar".