António Costa diz que direita tem "inveja no ADN"

No jantar de comemoração dos 50 anos do PS, António Costa diz que a direita tem "inveja no ADN" e que o partido enfrenta atualmente a ameaça do populismo.

António Costa falava no final do jantar comemorativo dos 50 anos do PS, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, num discurso em que começou por destacar os primeiros anos da democracia portuguesa e a luta então travada pelos socialistas portugueses pela liberdade política e pela liberdade sindical.

"Portugal é do povo não é de Moscovo", declarou o atual líder socialista, recordando uma das palavras de ordem do PS em 1975, durante o Processo Revolucionário em Curso (PREC).

Segundo o primeiro-ministro, as comemorações dos 50 anos do PS "devem abrir novas perspetivas no horizonte, na ambição, na esperança, na convicção".

"Há uma certeza que podemos ter: Hoje a guerra pode ser outra, hoje temos de ter uma nova trincheira, mas vamos ter sempre uma guerra pela frente a travar", sustentou.

O líder dos socialistas assinalou que, no presente, "já não há uma ditadura que persegue" como nos tempos da fundação do seu partido, "mas há um populismo que ameaça a democracia e que se impõe combater".

"Foram eliminadas muitas desigualdades que existiam, mas as transições climáticas e digital criam novos riscos de desigualdade. E temos de dizer a todos: Não vamos deixar ninguém para trás", apontou logo a seguir.

O secretário-geral do PS considerou que o principal desafio da sociedade "é o de garantir à parte mais jovem da atual geração condições que permitam ao pais dar o salto em frente que o país ainda precisa para se aproximar ainda mais dos mais desenvolvidos da União Europeia".

Neste contexto, deixou o único ataque direto às forças políticas à direita dos socialistas.