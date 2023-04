Trabalhadores do Arsenal do Alfeite protestam em frente ao Ministério da Defesa

Dezenas de trabalhadores do Arsenal do Alfeite saíram de Almada e rumaram, esta quinta-feira, ao Ministério da Defesa, em Lisboa. Na bagagem levaram várias reivindicações, entre as quais melhores condições de trabalho, nomeadamente um investimento maior em equipamentos para navios.

Há mais de dois meses que pedem uma reunião com a ministra da Defesa, Helena Carreiras, mas até agora não obtiveram resposta por parte do Executivo.

"Em 13 anos perdemos 200 trabalhadores, é insuportável. Não é possível cumprir com a nossa missão, um estaleiro que fazia tudo o que está relacionado com um navio e que, agora, se vê limitado na sua função, na responsabilidade e na sua missão", referiu um trabalhador.

Os trabalhadores pedem ainda o descongelamento das carreiras de 42 trabalhadores. Presença no protesto esteve também a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha.

"Não estão a ter condições de passar conhecimentos aos mais novos, porque não há recrutamento. Isso é gravíssimo, nós precisamos do arsenal do Alfeite no nosso país", disse a dirigente da central sindical.