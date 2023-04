Agentes da PSP em protesto exigem resposta do Governo

Cerca de duas dezenas de agentes da PSP concentraram-se esta sexta-feira em frente à Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, para demonstrar desagrado pela falta de resposta do Governo aos principais problemas do setor.

O presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia (SPP), Paulo Macedo, explicou que o protesto decorreu naquele local pelo "simbolismo que representa" num Governo de maioria e os polícias pretendem "chamar a atenção para os assuntos que estão por resolver".

"Queremos demonstrar o desagrado pela ausência de respostas aos problemas vividos pelos polícias e que ano após ano se vão agravando sem uma resposta eficaz do Governo", afirmou Paulo Macedo.

Os polícias exigem “direito à greve, pré-aposentação de acordo com estatuto, suplemento de risco digno, ordenado base condizente com responsabilidade, aumento de vagas para agentes coordenadores e chefes principais e acabar com o sentimento de impunidade em relação às agressões a polícias”.

Falta de bateria deixa patrulhas apeadas

Alguns dos agentes da PSP fizeram questão de partilhar exemplos de como a falta de investimento na profissão afeta o trabalho da força de segurança.

“Infelizmente, estamos há dois meses sem carro por falta de bateria no carro-patrulha. É vergonhoso quando não temos uma simples bateria para o carro-patrulha”, contou à SIC André Silva, afeto à esquadra de Caneças em Odivelas.

Para cumprir as patrulhas, que por falta de viatura são feitas a pé, chega a andar 10 quilómetros por dia.

Assinalam 34 anos dos ‘secos e molhados’

O protesto - que juntou o SPP, o Sindicato Nacional de Polícia, a Associação Sindical Autónomo de Polícia, Sindicato Independente dos Agentes de Polícia e a Associação Representativa dos Polícias - assinalou ainda o 34.º aniversário da manifestação dos ‘secos e molhados’.

A 21 de abril de 1989, um dos maiores protestos realizados por agentes da PSP terminou com uma carga policial, na Praça do Comércio, em Lisboa. Polícias carregaram sobre polícias com canhões de água para fazer dispersar os manifestantes.

Os agentes em protesto exigiam liberdade sindical, aumentos salariais e melhores condições de trabalho, entre outros pontos. Algumas destas exigências, não deixam de notar os sindicatos, duram até aos dias de hoje.