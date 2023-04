IC19 cortado no sentido Lisboa-Sintra após despiste com ferido ligeiro

Um despiste no Itinerário Complementar (IC) 19, no sentido Lisboa-Sintra, na saída para São Marques, fez esta sexta-feira um ferido ligeiro e obrigou ao encerramento da via, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

"Foi o despiste de um veículo ligeiro de passageiros. Neste momento, temos o IC19 cortado no sentido Lisboa-Sintra e, ao nível de vítimas, há a registar há uma vitima leve", disse o Comando Sub-regional da Grande Lisboa.

O alerta foi dado às 04:03 e "relativamente aos meios envolvidos, entre bombeiros e autoridades, estão três veículos com nove elementos", continuou.

Às 05:45, a Proteção Civil disse à Lusa ainda que vítima foi transportada para o hospital e estão a decorrer neste momento trabalhos de limpeza.