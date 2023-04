Como era Anabela, a mulher que viveu 15 anos com um cadáver em casa

Uma mulher viveu com o cadáver do pai em casa durante pelo menos 15 anos mas os vizinhos nunca deram por isso. A revelação só foi possível quando depois dum cheiro muito intenso, as autoridades foram chamadas descobrindo no interior da habitação dois cadáveres em diferentes fases de decomposição.

Por muitas voltas que os moradores dum prédio em Linda-a-Velha dêem é difícil acreditar. Anabela, que teria entre os 60 e os 70 anos, Pessoa franzina, de longos cabelos pretos, viam-na quase sempre a ir ao supermercado e a voltar com um carrinho carregado com garrafões de água.

Anabela morreu há cerca de uma, duas semanas. Os vizinhos só deram por isso porque o cheiro que vinha do segundo andar onde vivia, os obrigou a a fugir do prédio e chamar as autoridades.

O que parecia uma história de velhice e solidão depressa se transformou em algo mais: um segundo corpo. Num dos quartos onde Anabela vivia estava o corpo de Custódio deitado na na cama, vestido de pijama e com um lençol a cobrir metade do corpo.

Pai de Anabela morreu há 15 anos

Era o pai de Anabela que, pelo menos, alguns vizinhos sabiam ter morrido há 15 anos mas acreditavam ter havido funeral.

Durante 15 anos, Anabela viveu no mesmo andar com o cadáver do pai. Nos primeiros tempos, os vizinhos chegaram a bater-lhe à porta porque o cheiro de lixivia era imenso.

Anabela morreu em casa junto ao corpo do pai. Até agora, não foi recolhido pela PJ qualquer indício de que tenha havido crime.