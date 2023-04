Quem adormece em democracia, um dia pode acordar em ditadura

A extrema-direita tem condições para crescer em Portugal, concluiu a conferência sobre as Cinco Décadas de Democracia organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

A Fundação Francisco Manuel dos Santos realizou uma conferência sobre as Cinco Décadas de Democracia em Portugal. O painel contou com vários investigadores nacionais e internacionais que refletiram sobre os problemas da extrema-direita em Portugal.

“Portugal mudou muito. Continua, no entanto, a ser um país centralizado em comparação com outros países e tem uma permanência, um legado, que é a enorme importância que os portugueses são aos direitos económicos e sociais que faz com que se gere uma frustração social”, disse Pedro Magalhães, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.