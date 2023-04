Interior de prédio devoluto desaba na Avenida Fontes Pereira de Melo

Parte do interior de um prédio devoluto desabou este domingo na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, sem provocar feridos.

O alerta para o desabamento parcial foi dado por volta das 17:00 deste domingo. No local estiveram 50 operacionais, apoiados por 20 viaturas, equipas cinotécnicas e drones.

Apesar do edifício estar emparedado, várias aberturas fizeram as autoridades suspeitar da presença de pessoas no interior. No entanto, na avaliação ao interior não foi verificado nada de anormal, disse à SIC o comandante André Ferreira, dos bombeiros sapadores de Lisboa.

As autoridades já deram os trabalhos por terminados mas vão continuar no local. Foi, entretanto, montando um perímetro de segurança para o eventual risco da fachada também desabar.