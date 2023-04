25 de Abril: ruas cortadas e reforço da segurança junto a São Bento

Várias ruas junto à Assembleia da República vão estar cortadas ao trânsito por prevenção devido às cerimónias do 25 de Abril e as manifestações previstas em frente ao Parlamento.

As habituais grades de ferro colocadas no fundo da escadaria do Parlamento vão ser reforçadas com estruturas de cimento e também vai ser colocado gradeamento em todas as ruas e acessos ao edifício.

Para além da cerimónia comemorativa do 25 de abril e a receção a Lula da Silva, estão previstas várias manifestações.

O Chega, como já demonstrou nas últimas semanas, é contra a presença do Presidente brasileiro e André Ventura desta vez recorreu ao TikTok para reforçar esta posição.

Ao lado de deputados do Chega, Ventura aparece a dançar e a cantar que “foi com um papo de picanha que o Lula te enganou”.

Para além disto, André Ventura garantiu que o Chega vai "mesmo organizar a maior manifestação de sempre contra um dignitário estrangeiro em Portugal ", mobilizando “portugueses e brasileiros, todos os que se quiserem juntar, para mostrar que o centro-direita e a direita portuguesa não são o PSD”.

A PSP vai reforçar a segurança no local.