"Isto é um evento público": manifestantes criticam festa "privada" do PS

No exterior do Palácio de Cristal, no Porto, milhares de profissionais de várias áreas dirigiram-se à festa dos 50 anos do PS em protesto. O portão principal foi fechado e as forças de segurança impediram a entrada dos manifestantes, o que originou momentos de tensão.

“Isto [a festa do partido socialista] é um evento público”, exclamou uma manifestante. Ouviram-se gritos de “vergonha” e “ditadura” entre os milhares de profissionais, na maioria professores, que marcharam da Boavista ao Palácio de Cristal.

“Nós somos pacíficos, não trazemos armas, trazemos a vontade de lutar por um Portugal que é digno e que tem direito à liberdade e à verdadeira democracia”, afirmou outra manifestante.

Ministra foi interpelada à entrada da festa

Apesar do bloqueio, alguns manifestantes conseguiram entrar nos jardins do Palácio de Cristal e interpelar Ana Catarina Mendes, no momento em que a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares se juntava à festa do Partido Socialista.

Os profissionais questionaram o porquê de os turistas terem podido entrar nos jardins do Palácio de Cristal, mas a maioria dos manifestantes terem sido barrados.

Questionada por um dos jornalistas, Ana Catarina Mendes respondeu apenas: “Isto é uma festa do PS”.

Manifestantes foram identificados

As forças de segurança identificaram vários dos manifestantes que entraram no recinto e convidou-os a sair.

Organizada por professores, a marcha "Todos por Portugal" juntou profissionais de todas as áreas que se dizem descontentes com as políticas socioeconómicas do Governo de António Costa.