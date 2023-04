Em Velas, na ilha de São Jorge, este feriado é assinalado com a Corrida da Liberdade, um desfile de carros alegóricos, fado e ranchos folclóricos. A SIC visitou uma das fábricas do famoso queijo da ilha.

A vila das Velas está em festa em honra do padroeiro da ilha. As festas de São Jorge começaram com a integração de novos membros na Confraria do Queijo.