Três novos juízes do Tribunal Constitucional tomam posse com meses de atraso

O Presidente da República deu esta terça-feira posse aos três novos juízes do Tribunal Constitucional - Carlos Carvalho, Rui Guerra da Fonseca e João Carlos Loureiro - em substituição de Lino Ribeiro, Pedro Machete e de João Caupers, que já tinham terminado o seu mandato mas mantinham-se em funções enquanto não eram escolhidos os seus sucessores.

O ex-presidente, João Caupers, foi condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. Marcelo República destacou que Caupers assumiu a presidência do TC num momento "difícil e complexo, como é sempre hoje o da função jurisdicional, nestes tempos vertiginosos em que os desafios são múltiplos e, no TC, particularmente relevantes e difíceis".

Logo após a cerimónia, seguiu-se a sessão onde os 13 juízes que compõem o Constitucional elegem num novo presidente, numa votação complexa e que pode prolongar-se. A imprensa avança que, entre os mais prováveis, estão Mariana Canotilho, de 44 anos e José João Abrantes, de 68 anos. Ambos foram indicados para o Palácio Ratton pelo Partido Socialista.

A Lei Orgânica do Tribunal Constitucional estabelece que o TC "é composto por 13 juízes, sendo 10 designados pela Assembleia da República e três cooptados por estes". O mandato dos juízes tem uma duração de nove anos, "contados da data da posse", cessando "funções com a posse do juiz designado para ocupar o respetivo lugar".