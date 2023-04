O julgamento do caso da queda de uma árvore na freguesia do Monte, no Funchal, que provocou 13 mortos e dezenas de feridos, foi esta quarta-feira novamente adiado devido à greve dos funcionários judiciais.

Os dois arguidos no processo, que estiveram ausentes na primeira sessão do julgamento, estiveram presentes esta quarta-feira de manhã no Tribunal da Comarca da Madeira, no Funchal, mas a sessão acabou por ser adiada. Está prevista uma nova sessão para quinta-feira.

Os funcionários judiciais estão em greve até 5 de maio.

A primeira sessão decorreu no dia 12 de abril, com a ausência dos arguidos -- a ex-vice-presidente da Câmara do Funchal, Idalina Perestrelo, e o então responsável pelos jardins do município, Francisco Andrade --, sendo que os advogados de ambos afirmaram no tribunal que os seus constituintes estavam disponíveis para prestar declarações nas próximas sessões.

Nas sessões agendadas para quarta-feira e para quinta-feira pelo coletivo de juízes, presidido por Joana Dias, serão ouvidos os dois arguidos e 36 testemunhas.

Idalina Perestrelo e Francisco Andrade estão acusados da prática, em autoria material, de 13 crimes de homicídio negligente, respondendo também por 24 crimes de ofensa à integridade física por negligência.

Em 12 de abril, a sessão do julgamento programada para a parte da tarde, na qual iam ser ouvidas as primeiras cinco testemunhas, foi adiada devido à greve dos oficiais de justiça e reagendada para