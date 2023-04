Inspetor do SEF acusado de tentativa de violação tinha sido ilibado pela PJ

O caso remonta a maio de 2018, quando uma cidadã brasileira denunciou um inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por tentativa de violação no aeroporto Humberto Delgado. A mulher tinha acabado de fazer escala em Lisboa quando lhe foi recusada a entrada no espaço europeu e foi informada que iria ser deportada para o Brasil.

Segundo o despacho de acusação a que a SIC teve acesso, um inspetor do SEF levou-a para uma carrinha onde terá feito várias investidas. O Ministério Público diz que de forma livre, deliberada e consciente, forçou a mulher a manter atos sexuais. Pede, por isso, que seja julgado por três crimes, entre eles tentativa de violação e que seja condenado a, pelo menos, três anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização à vítima.

Este despacho de acusação surge quase cinco anos após a denúncia e nove meses depois da Polícia Judiciária (PJ) ter concluído uma investigação que ilibou o inspetor do SEF.

O relatório da PJ, com data de junho do ano passado, concluiu que apesar do depoimento da mulher ser coerente e verosímil, o inspetor não estava no aeroporto à hora dos factos denunciados.

Também o serviço de Estrangeiros e Fronteiras abriu um inquérito em 2018, quando o caso foi denunciado. O inquérito foi arquivado sem que a cidadã brasileira tivesse sequer sido ouvida.