Parte do interior de um prédio desabou esta quinta-feira na rua 31 de Janeiro, no Porto, avança o Porto Canal. Segundo o Jornal de Notícias, pelo menos 10 pessoas foram retiradas e uma ficou ferida. No local estão quase três dezenas de operacionais.

Pelo menos 10 pessoas foram retiradas do n.º55 da rua 31 de Janeiro, entre as quais uma criança. Há ainda um ferido a registar, diz o JN.

De acordo o autarca Rui Moreira, que está no terreno, não há portugueses entre os afetados. O presidente da Câmara do Porto informa ainda que pelo menos uma família é imigrante do Bangladesh e que o prédio ficou inabitável, pelo que os moradores serão realojados.

De acordo com o jornal, o edifício é composto por três pisos, sendo que no rés-do-chão funciona uma loja de conveniência.

Segundo os meios locais, o acidente terá sido provocado por obras que decorrem no prédio vizinho.

O alerta foi dado pelas 17:50 e por volta das 19:15 estavam no local 27 operacionais, apoiados por 10 viaturas.

Desde 20 de abril que a rua 31 de Janeiro, no centro do Porto, está interdita ao trânsito devido às obras da linha circular do metro.

[Última atualização às 19:52]