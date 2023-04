"Ter um médico de família não é igual a ter consultas"

A retirada de utentes que não frequentam os centros de saúde tem permitido atribuir médico a cerca de 10 mil pessoas por mês.



Quem não frequenta os centros de saúde há mais de cinco anos e não tem médico de família atribuído é retirado da lista e abre uma vaga para outro utente que se encontrava à espera de médico de família.

Segundo os números da Administração Central do Sistema de Saúde, avançados pelo Jornal de Notícias, a atualização regular dos utentes tem permitido atribuir uma equipa de saúde familiar, constituída por um médico e um enfermeiro, a cerca de 10 mil pessoas por mês.

Para a médica de família Margarida Santos, “esta atualização é importante porque temos muitos utentes que acabam por não utilizar os serviços de saúde”, mas “é uma notícia enganadora”.

“Na verdade, não significa que as pessoas tenham automaticamente médico de família (…) Se por um lado entram mais 10 mil pessoas com médico de família [por mês], também temos todos os meses muitos médicos de família a saírem do SNS, o que nos alarga essa lista de espera novamente”.