Portugal é o quarto país do mundo com maior escassez de talento. No Porto, o problema é mais acentuado, é no Norte que a oferta é mais elevada do que a procura.

As conclusões são do Talent Shortgate Survey, que revela que em Portugal as empresas sentem cada vez mais dificuldades em contratar.

O estudo diz que há uma diferença entre o que o mercado procura e o perfil dos trabalhadores portugueses.

De acordo com o documento, o Norte (89%) e o Grande Porto (87%) são as regiões mais afetadas.

No entanto, a região Centro e a Grande Lisboa também verificam dificuldades nas contratações (ambas 83%). A Sul, a escassez de talento é ligeiramente menos acentuada.

Nos setores de energia, indústria pesada e tecnologias de informação é maior a oferta do que a procura.

Entre as competências mais procuradas pelas empresas está a resiliência e adaptabilidade, seguidas pela capacidade de iniciativa e a autodisciplina.

A verdade é que em 2022, o Porto resgatou um investimento de capital estrangeiro de 433 milhões de euros.

O estudo revela que a concorrência global paga melhor e os jovens cada vez mais qualificados preferem-nas, o que cria dificuldades às empresas portuguesas na contratação.

O setor das novas tecnologias é dos principais afetados.