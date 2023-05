O ministro dos Negócios Estrangeiros chega na terça-feira a Angola, primeira etapa de uma semana em África, que incluiu Ruanda e Etiópia, e servirá também para preparar a visita do primeiro-ministro a Luanda em junho, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), João Gomes Cravinho preside na terça-feira à III Comissão Mista Intergovernamental Portugal-Angola, para acompanhar a evolução das relações bilaterais e a aplicação dos instrumentos assinados entre os dois países, numa reunião que servirá também para abordar a deslocação oficial do primeiro-ministro, António Costa, em junho.

"Os grandes temas das agendas regional e internacional, a CPLP e a promoção da mobilidade entre os dois países estarão também na ordem de trabalhos desta reunião", na qual participam os secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros, Francisco André, do Mar, José Maria Costa, da Segurança Social, Gabriel Bastos, e da Agricultura, Gonçalo Rodrigues, adianta o ministério.

Gomes Cravinho vai encontrar-se em Luanda com o homólogo, Téte António, e com o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, e seguirá no dia seguinte para o Ruanda.

Relações económicas e comerciais com o Ruanda

No Ruanda, a agenda será também dominada pela promoção das relações económicas e comerciais.

O governante, acompanhado de uma comitiva empresarial, vai encontrar-se com "atores públicos e privados do tecido económico ruandês" e conhecer os projetos de empresas portuguesas no país.

O MNE destaca que a visita "pretende dar um novo ímpeto aos laços económicos entre Portugal e o Ruanda, com destaque para os domínios das infraestruturas e da energia".

No Ruanda, Gomes Cravinho vai reunir-se com o homólogo ruandês, Vincent Biruta, na quinta-feira, com quem trocará impressões sobre questões regionais e internacionais, como a situação na República Centro-Africana, em Moçambique e no Sudão, e será também recebido em Kigali pelo primeiro-ministro, Édouard Ngirente.

Está prevista a assinatura de alguns instrumentos nos setores da energia, internacionalização e formação diplomática.

Dia Mundial da Língua Portuguesa na Etiópia

A semana africana de Gomes Cravinho termina em 05 de maio, data em que se assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa, em Adis Abeba, na Etiópia.

O ministro vai participar no seminário "A presença da Língua Portuguesa nas organizações internacionais em África", organizado pelo grupo local de embaixadores de Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com o apoio da Comissão da União Africana.

"Este ano, o dia 5 de maio será valorizado pelo MNE fora de portas junto daqueles que partilham e promovem a língua portuguesa", refere-se na nota de imprensa.

No seminário, oradores lusófonos e internacionais discutirão os desafios e oportunidades na promoção da língua portuguesa na arquitetura multilateral africana e internacional.