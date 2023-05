Sete mil pessoas passaram pelos Passadiços do Mondego nos últimos três dias

Na Guarda, todos os caminhos vão dar aos Passadiços do Mondego. Só neste fim de semana prolongado, os 12 quilómetros de passeio em plena natureza levaram sete mil pessoas ao concelho.

No Dia do Trabalhador, o esforço é voluntário. Ali, em Videmonte, parque natural da Serra da Estrela, nos caminhos do Vale do Mondego, carros e autocarros chegam pela manhã para um percurso de 12 quilómetros de ar puro.

Abertos ao público desde novembro do ano passado, os trilhos em corredores de madeira e caminhos de terra batida reúnem turistas de muitas geografias.

Neste fim-de-semana prolongado, a Câmara da Guarda viu-se obrigada a fixar limites diários. Nos últimos três dias passaram por ali sete mil pessoas e algumas ficaram de fora porque os bilhetes são comprados online e não sabiam.

Economia da região agradece

A atração turística tem dinamizado muitos serviços de apoio e hotéis, alojamentos locais e restaurantes começam a ser poucos.

Muitos trazem farnel, mas há quem procure a gastronomia local nas aldeias atravessadas pelos Passadiços. Na Misarela, o borrego e o bacalhau regado com o azeite da terra são propostas irrecusáveis.