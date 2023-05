Crise: pedidos de ajuda à Cáritas aumentam 20% nos últimos meses

Os pedidos de ajuda à Cáritas do Porto não param de aumentar todos os dias. Há cada vez mais famílias à procura de apoio alimentar, muitas têm crianças e a maioria é imigrante.

A saúde continua a ser a principal área de atuação da Cáritas do Porto, que apoia 600 famílias com material ortopédico, camas articuladas ou cadeiras de rodas.

No entanto, nos últimos meses, o número de atendimentos subiu 20% e as prateleiras com bens alimentares tiveram de ser reforçadas.

Dessas 79 famílias 35 são portuguesas, 44 são de outros países, sendo a maioria da América do Sul.

Muitas destas famílias têm filhos e, por isso, a Cáritas do Porto tem agora necessidade de reforçar os cabazes com determinados produtos.

Para além dos bens alimentares, aparecem outros pedidos de ajuda.

Com a pandemia, as receitas da Cáritas do Porto diminuíram e não voltaram ainda ao que eram. A instituição já teve, por isso, de usar as reservas financeiras

para poder continuar a apoiar quem precisa.