Legumes e fruta: saiba qual a diferença entre os preços de um hipermercado e de uma mercearia

A SIC foi às compras no comércio local e numa grande superfície, em Aveiro, e fez as contas. O mesmo cabaz de produtos frescos básicos custou 22,16€ na mercearia e 21,14€ no hipermercado. Uma diferença de praticamente um euro.