Incêndio numa garagem em Penela deixa 29 famílias desalojadas

O incêndio que deflagrou este sábado de manhã na garagem de um prédio em Penela, no distrito de Coimbra, deixou 29 famílias desalojadas, disse à Lusa o presidente da câmara, Eduardo Nogueira Santos.

"Hoje estamos a realojar seis famílias em unidades de alojamento do concelho de Penela. São um total de 18 pessoas e, entre elas, estão seis crianças", adiantou o autarca

O presidente da Câmara de Penela acrescentou que "as restantes 23 famílias vão ficar temporariamente em casa de familiares e, a partir de segunda-feira, serão realojadas".

O autarca falava à Lusa no final de reuniões de trabalho com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), proprietário da urbanização onde no início do dia deste sábado deflagrou um incêndio numa garagem.

A reunião contou com a presença da presidente do IHRU, Isabel Dias, que "se deslocou a Penela com uma equipa técnica" para, "juntamente com o município, trabalhar o processo de realojamento", cujos "custos são suportados pelo IHRU".