"Queremos uma vida independente": marcha pelas pessoas com deficiência

Dezenas de pessoas juntaram-se esta tarde em Lisboa para reivindicarem mais e melhores direitos para as pessoas com deficiência no Dia Europeu da Vida Independente. O dia também foi assinalado em Vila Real e Guimarães.

Pelo sexto ano consecutivo alertam que, com o fim do projeto piloto de assistência pessoal, é preciso ser criada a legislação prometida.

Há ainda o apelo das mulheres que sentem a diferença de forma particular.

A marcha também contou com a presença da deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.