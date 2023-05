Alterações no Queimódromo do Porto após queixas na primeira noite de Queima das Fitas

A Federação Académica do Porto anunciou alterações das regras de entrada e formas de pagamento no Queimódromo, no Parque da Cidade, onde decorrem as Noites da Queima das Fitas 2023, depois de várias pessoas se terem queixado da organização.

As Noites da Queima das Fitas arrancaram este domingo de madrugada, com os Ornatos Violeta como cabeças de cartaz do primeiro dia. Hoje, foram sendo partilhadas nas redes sociais, nomeadamente na página oficial da Federação Académica do Porto (FAP), no Facebook, queixas de quem esteve de madrugada no Parque da Cidade. As queixas são motivadas, sobretudo com o momento de entrada no recinto e o funcionamento do sistema de pagamento.

Uma pessoa, por exemplo, relata ter chegado ao recinto à hora de abertura das portas, pelas 00:00, mas que não conseguiu entrar "por culpa de uma fila interminável para trocar o bilhete por uma pulseira e outra para entrar", acabando por desistir pelas 02:30.

Uma outra partilha que passou "mais de duas horas na fila para entrar", queixando-se do tempo que se perde "para se trocar bilhetes por pulseiras quando na verdade as pulseiras nem sequer funcionam".

Num comunicado, divulgado pelas 21:00 deste domingo, a FAP refere que detetou e confirma "constrangimentos subjacentes ao decorrer do evento, relacionados com o acesso ao recinto e com a utilização do sistema 'cashless' [sem recurso a dinheiro ou cartão, e neste caso através de uma pulseira]".