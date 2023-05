Desfile de carros clássicos no Funchal: mais de 160 viaturas percorreram a marginal

Uma centena e meia de carros clássicos e os grupos do cortejo da Flor desfilaram este domingo na marginal do Funchal. Milhares de pessoas marcaram presença neste desfile.

A parada de carros clássicos atrai sempre muita gente e, se se juntar, ao cortejo da Flor, o resultado são as milhares de pessoas que, indiferentes ao calor, encheram o Funchal só para ver passar estas velhas máquinas.

Bonitas e clássicas, mas antigas, algumas a acusar a idade que até foi preciso a ajuda do polícia sinaleiro para desimpedir o trânsito

O desfile integrou o programa da Festa da Flor e envolveu as associações de carros clássicos da Madeira

No desfile participaram carros quase centenários, mas também clássicos dos anos 70 e 80 do século XX e em vários modelos. A coleção é extensa e foi do autocarro de passageiros ao Ferrari, da viatura dos bombeiros ao descapotável.