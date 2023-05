Em Cinfães, há este fim de semana uma aldeia que viaja no tempo. A população de Soutelo na Serra do Montemuro abriu as portas aos curiosos para mostrar, por exemplo como se trabalhava a terra e a gastronomia típica.

O festival pés na Serra termina domingo, mas aldeia de Soutelo em Cinfães mantém as portas abertas aos curiosos.