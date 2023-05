País

Santiago do Cacém: INEM abre inquérito a caso de grávida que perdeu filho

SOPA Images/Getty Imagens

O aconteceu remonta ao passado mês de abril. Agora o INEM informa que quer “apurar em pormenor a atuação” do organismo no caso de assistência a uma grávida de Santiago de Cacém e cujo filho morreu no parto.