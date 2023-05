É novamente possível subir a um dos edifícios mais altos de Portugal. O miradouro da Torre Vasco da Gama, em Lisboa, volta a estar aberto ao público, depois de quase 20 anos fechado.

A subida para o miradouro, que tem 145 metros de altura, faz-se por um elevador panorâmico. A viagem dura 55 segundos.

A torre foi construída há 25 anos, no âmbito da Expo 98, que celebrou os 500 anos dos descobrimentos portugueses. Foi um dos símbolos daquela que foi a última exposição mundial do século XX.

O miradouro da torre era na altura a céu aberto. Está agora fechado com uma cúpula transparente.

Cada uma das 38 janelas guarda um pedaço de história a que é possível aceder através de um QR code.

A "Vasco da Gama Tower" está aberta todos os dias.

O bilhete custa 10 euros até às 18:00. Depois dessa hora custa 15 euros, mas o valor pode ser deduzível no que for consumido no bar.

O miradouro tem capacidade para 120 pessoas e não tem um limite de tempo de permanência.