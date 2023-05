Desaparecido em Castelo de Bode: Judiciária investiga história com factos que não batem certo

Ricardo Fraga Costa é o empresário do Porto de 51 anos que está desaparecido desde domingo na Albufeira de Castelo de Bode. As autoridades não descartam a possibilidade de ter ocorrido um crime.

O homem desaparecido foi visto pela última vez às 15:00 horas de domingo, acompanhado pela sua namorada de 29 anos no momento em que alugaram um barco. Ricardo era cliente habitual do clube náutico do Trizio, em Cernache do Bom Jardim, uma vez que tem carta de marinheiro.

Por volta das 17 horas, um pescador garantiu à SIC ter avistado o casal junto à margem norte do rio. Horas depois, era dado o alerta para o desaparecimento do empresário.

E, é a partir daqui que a história fica, no mínimo, confusa. De acordo as declarações da Guarda Nacional Republicana, os dois estariam dentro de água quando Ricardo desapareceu. Terá sido nesse momento que, ao não ver o companheiro, a namorada nadou para a margem mais próxima e pediu ajuda.

No entanto, a mesma embarcação foi encontrada por volta da meia-noite junto a uma das margens do rio e ainda em funcionamento. Ou seja, corroborando a versão de que estariam os dois dentro de água, por que motivo estaria o barco engatado e a trabalhar? Ainda mais estranho é o aparecimento da embarcação junto a uma margem e sem qualquer estrago depois de, supostamente, ter andado à deriva durante várias horas.

No interior da embarcação onde seguia o casal foi ainda encontrada droga em quantidades que levam as autoridades a acreditar que seria para consumo próprio.

São muitas as questões num caso que depende agora da investigação da Policia Judiciária. Ricardo Fraga Costa foi um alto quadro na empresa SONAE, atualmente é o diretor financeiro de uma grande empresa de ciber segurança, divorciado, é pai de duas raparigas ainda menores de idade.