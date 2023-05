Iniciativa Liberal e PSD juntos por uma alternativa ao Governo do PS

No pico da tensão entre Presidente da República e primeiro-ministro, Rui Rocha e Luís Montenegro, almoçaram juntos. No entanto, apesar do convívio, Rui Rocha garante que a Iniciativa Liberal “apresentar-se-á sempre com listas próprias e as suas ideias”.

“Cada partido faz o seu caminho, as suas propostas e com a certeza de que Portugal tem em construção uma alternativa para terminarmos com estes anos de estagnação socialista”, disse o líder do IL.

Rui Rocha revela ainda que falta espaço para que o entendimento seja alargado a outros.

“A maioria absoluta de António Costa é absolutamente instável. A Iniciativa Liberal definiu nos entendimentos que faz e mantém de forma cada vez mais convicta”, acrescentou.

Com o PSD, o entendimento é manter em aberto uma linha de comunicação.