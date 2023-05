Marinha acompanhou a passagem de dois navios russos em águas portuguesas

A Marinha acompanhou e monitorizou, entre quinta-feira e sexta-feira, dois navios russos que navegavam em trânsito ao largo da costa portuguesa, indicou hoje aquele ramo das Forças Armadas.

Em comunicado, a Marinha refere que a monitorização de unidades navais russas decorre da defesa dos interesses nacionais e do exercício da autoridade do Estado no mar, sendo "um procedimento que representa um forte contributo para a segurança e dissuasão mundial, demonstrando igualmente o compromisso de Portugal para o esforço coletivo da Aliança na manutenção do conhecimento situacional marítimo".

Os navios da Rússia que foram acompanhados pela Marinha entre os dias 11 e 12 de maio foram o rebocador Sergey Balk e o navio de apoio logístico Vice Admiral Paromov.