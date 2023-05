O que é que podem ter em comum o humorista Ricardo Araújo Pereira, o chef Hélio Loureiro ou o futebolista Bernardo Silva? Todos cederam um brinquedo favorito da infância para uma exposição no Museu do Brinquedo, em Seia.

Ainda hoje não sabemos se Ricardo Araújo Pereira escreve para brincar ou brinca para escrever. O que parece evidente é que já de miúdo era aquela máquina. A máquina de escrever é brinquedo da infância do humorista.

O olhar percorre várias brincadeiras de 29 personalidades portuguesas. O cavalinho de pau de Rita Guerra, as bonecas de António Variações e o serviço de cozinha do chef que é hoje o que foi em criança.

Com os brinquedos dos famosos, o Museu do Brinquedo sonha com outros públicos.

A exposição temporária fica disponível até abril do ano que vem.