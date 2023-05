Expo 98: a exposição que rejuvenesceu Lisboa há 25 anos

As portas da Expo 98 abriram no dia 22 de maio, durante 4 meses e uma semana e foi visitada por mais de 10 milhões de portugueses e estrangeiros.

De todo o mundo vieram também chefes de Estado, primeiros-ministros, reis e príncipes herdeiros, ministros e secretários de Estado.

A exposição projetou a imagem de um Portugal moderno e rejuvenesceu a capital. Depois de anos ao abandono, a zona fez crescer a cidade e viu nascer uma nova freguesia onde hoje em dia vivem e trabalham dezenas de milhares de pessoas

Ficaram para ajudar a contar a história espaços como a Torre Vasco da Gama, o Oceanário, o teleférico, o Teatro Camões, o pavilhão Utopia (atual Altice Arena), o do Conhecimento e o do Futuro, convertido no Casino de Lisboa.

Mergulhada no tema dos oceanos, a exposição não foi só lisboeta, foi a imagem de um país que mostrou ao mundo e a si próprio que quando quer é capaz.