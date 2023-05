Dados da Polícia Judiciária (PJ) avançam que, em 2022, foram registados 1.102 desaparecimentos de crianças e jovens em Portugal. Com a chegada da época balnear - e o aumento do risco das crianças se perderem - a PSP já está a distribuir as pulseiras do programa “Estou Aqui”.

O número de crianças e jovens desaparecidas representa uma subida em relação ao ano anterior: houve mais 126 casos relatados do que em 2021. No primeiro trimestre deste ano, a PJ recebeu já 330 denúncias.

Em apenas quatro casos houve suspeita de crime. A maioria dos processos envolve adolescentes dos 14 aos 17 anos e diz respeito a fugas consideradas voluntárias.

As pulseiras do programa “Estou Aqui” contêm um código alfanumérico que está associado, na base de dados da PSP, às informações de contacto dos pais e encarregados de educação da criança. Desta forma, caso o infante se perca, é possível às autoridades contactar os pais e devolver a criança à família.

Na época balnear, o risco das crianças se perderem aumenta. Isto porque, em zonas exteriores – como a praia –, há maior probabilidade dos mais novos dispersarem e ficarem isoladas do adulto responsável.

“Terminada a época escolar, as crianças já não estão durante a maior parte do dia circunscritas ao espaço físico do estabelecimento de ensino”, explica o subcomissário. “São épocas e zonas em que há o maior risco das crianças se dispersarem e por algum motivo ficarem isoladas do seu responsável. Através do contacto com um adulto e de preferência com a polícia, através deste código conseguimos ajudar a criança através do contacto com o seu responsável.”