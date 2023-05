Queima das Fitas em Coimbra: preocupações dos estudantes em pausa durante as festas

Milhares de estudantes celebraram em Coimbra a maior festa da academia: a Queima das Fitas. Durante uma semana, os estudantes colocaram em pausa as preocupações sobre o futuro e as dificuldades que enfrentam para estudar.

É com muita festa que se celebra a vida de estudante em Coimbra. A Queima das Fitas traz uma “miniférias” antes da época de exames e da realidade que se avizinha.

Mas, mesmo com a festa, há sempre espaço para a irreverência natural da juventude e alguns recados para quem governa. As críticas a António Costa encheram o tradicional cortejo académico.

O desejo é ter oportunidades no mercado de trabalho e mais apoios para enfrentar a inflação e o custo do alojamento são algumas das preocupações de quem frequenta o ensino superior.

Noutros tempos, os estudantes de medicina, por exemplo, encaravam o futuro com mais certezas. Mas o cenário do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e dos ordenados mudou.

O mesmo com a inflação a afetar a própria Queima das Fitas – que foi obrigada a aumentar em cinco euros no bilhete geral –, a organização criou mais uma noite de festa com fins solidários.