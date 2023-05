Menina de 13 anos morre em escola de Penafiel

Uma menina de 13 anos morreu após sentir-se mal, esta segunda-feira de manhã, quando se encontrava no recinto da Escola Básica de Penafiel Sudeste, em Cabeça Santa, no concelho de Penafiel. Ao que a SIC Notícias apurou, a jovem sofria de uma síndrome rara e poderá ter sido vítima de um ataque cardíaco fulminante.

O alerta chegou via 112, pouco depois das 07h30 e ainda antes do início das aulas, confirmou à SIC Notícias fonte da GNR. A menina tinha “várias patologias associadas e uma síndrome rara”, adiantou a mesma fonte.

A estudante sentiu-se mal quando se encontrava já à porta da sala de aula, acabando por cair inanimada, referiu o diretor do Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste, António Sorte, numa mensagem partilhada no Facebook.

“Foram acionados todos os meios de socorro, Bombeiros e INEM. Mas, lamentavelmente os cuidados médicos prestados foram infrutíferos, uma vez que a situação não se conseguiu reverter. Os psicólogos da INEM e da Escola, conjuntamente com a direção tiveram como prioridade o apoio aos pais, seguidamente aos alunos e comunidade escolar”, explicou o responsável.

O diretor do agrupamento adiantou ainda que os psicólogos da escola "e os psicólogos do INEM estão à disposição da comunidade escolar para, neste momento de dor, apoiar” toda a comunidade.



Estiveram no local meios do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios. O corpo foi levado para autópsia no Hospital Padre Américo, em Penafiel.