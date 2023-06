PS e PSD contra criação do crime de assédio sexual

O Partido Socialista e Partido Social-Democrata estão contra a criação do crime de assédio sexual, como propõe o Bloco de Esquerda. O Parlamento debateu esta manhã um conjunto de propostas na sequência das queixas de assédio que aconteceram em várias universidades.

As denúncias de assédio em instituições de Ensino Superior relançaram o debate sobre se deve ou não haver alterações na lei.

O Bloco de Esquerda quer tipificar o crime de assédio sexual e condenar propostas verbais ou não verbais de teor sexual.

O Chega também defende o agravamento de penas, mas está sobretudo preocupado com a origem dos agressores.

Há dois dias o Executivo anunciou a criação de uma comissão para definir uma estratégia de prevenção do assédio no Ensino Superior, mas neste debate deixou a bancada do Governo vazia.

Um estudo coordenado por uma investigadora da Universidade de Évora (UÉ) concluiu que mais de um terço dos estudantes do Ensino Superior já sofreu assédio sexual e cerca de metade foi alvo de assédio moral.