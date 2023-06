Centenas de pessoas participaram na 23.ª edição da iniciativa "Mexa-se na Marginal"

Centenas de pessoas participaram na 23ª edição da iniciativa "Mexa-se na Marginal", em Oeiras. Esta foi uma manhã sem carros e com várias atividades para incentivar o exercício físico e a saúde.

Patinar, correr, andar ou a fazer uma aula de fitness foram algumas das atividades que levaram centenas de pessoas à Avenida Marginal, entre Caxias e Santo Amaro de Oeiras.

“Ser ativo é divertido”

A 23ª edição do “Mexa-se na Marginal” desafiou os participantes para a prática do exercício físico e a iniciativa atraiu até aqueles que não costumam fazer desporto com regularidade.

Crianças e adultos de todas as idades juntaram-se na iniciativa que teve o mote "ser ativo é divertido".