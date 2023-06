SNS mobiliza médicos de outros hospitais para Portimão

10 médicos, de diferentes regiões do país, serão mobilizados para Portimão. Trata-se de um plano de contingência específico, definido pela direção-executiva do Serviço Nacional de Saúde, com o objetivo de minimizar a falta de pediatras no Algarve.

Este problema tem levado ao encerramento do bloco de partos em muitos fins de semana. Com as férias de verão à porta e algumas baixas de médicos, a impossibilidade de assegurar escalas já começava a ameaçar o funcionamento da maternidade no resto dos dias.



A solução está definida: recorrer à mobilidade de profissionais de outros hospitais. O Serviço Nacional de Saúde vai mandar para o Portimão uma dezena de especialistas e internos de formação especifica durante o verão.

Ana Vargas Gomes, presidente do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, agradece pelo “espírito de sacrifício” destes profissionais.

“Temos [médicos] desde Bragança, Barcelos, Porto, Guimarães, Lisboa, de vários sítios para trabalhar connosco. Agradecemos a disponibilidade e o espírito de sacrifício”.

Apenas sete pediatras estão no Algarve

O plano de contingência implica o pagamento de um subsidio de mobilidade aos médicos deslocados. No entanto, este incentivo já tinha sido testado, sem grande êxito, em anos anteriores.

Com apenas sete pediatras nas urgências do Algarve, a corda estava mais do que esticada. "É muito fácil ficarmos com dificuldades” no verão, admite Ana Vargas Gomes.

Apesar do reforço, o bloco de partos de Portimão vai continuar a encerrar ao fim de semana, de 15 em 15 dias. A urgência de ginecologia e obstétrica, por sua vez, permanece aberta para grávidas até 24 semanas de gestação.

Para quem tenha de recorrer aos serviços, há informação online atualizada sobre o funcionamento das maternidades e os serviços recomendam o contacto para a linha SNS 24.