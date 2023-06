Agressões a imigrantes em Olhão: tribunal envia três menores para casa, mas dois continuam detidos

No dia 25 de janeiro, dois imigrantes do Nepal foram agredidos por um grupo de jovens. As imagens tornaram-se virais na internet. Com a ajuda das câmaras de vigilância, a PSP identificou na altura 11 menores: três com 16 anos acabaram detidos e ficaram em prisão preventiva, os outros, com menos de 15 anos foram apenas identificados.

De acordo com o Correio da Manhã, três saíram em liberdade, mas ficaram obrigados a regressar a casa mal acabem as aulas e só podem sair para compromissos familiares ou outros assuntos que os pais indiquem. Um jovem com menos de 15 anos ficou à guarda de um centro educativo.

Entretanto, dos três detidos, um foi colocado em prisão domiciliária e dois estão no estabelecimento prisional de Leiria.

O caso está em fase de inquérito, onde estão a ser recolhidas provas que vão determinar se o processo avança para julgamento ou não.