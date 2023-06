Bónus a equipas de cirurgia faz disparar número de operações

O Serviço Nacional de Saúde registou, em 2022, o maior número de sempre de intervenções cirúrgicas: foram 758 mil. Nos primeiros meses deste ano, bateu-se um novo recorde, com quase 250 mil operações realizadas nos hospitais públicos.

O número de cirurgias disparou porque as equipas cirúrgicas começaram em 2020 a receber mais dinheiro por cada intervenção que fazem fora do horário de trabalho.

Apesar do aumento de cirurgias realizadas, a lista de espera continua a aumentar e ainda não está ao nível pré-pandemia. O bónus decretado pelo Governo termina no final do mês, se a portaria não for revista.

Com a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde e o fim dos incentivos aos médicos para realizarem mais cirurgias, há receio de que o tempo de espera aumente ainda mais.