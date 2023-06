"Governo ultrapassou a linha vermelha": Ordem dos Advogados é contra alteração aos estatutos

A bastonária da Ordem dos Advogados deixa claro que a instituição não vai aceitar a proposta do Governo de alteração aos estatutos. O organismo é contra a norma que prevê que profissionais não advogados possam realizar atos até então exclusivos de quem está inscrito na Ordem.

Fernanda de Almeida Pinheiro diz que a norma não respeita os princípios da profissão e fala em “lutar e utilizar todos os meios ao dispor”.

“O Governo ultrapassou todas as linhas vermelhas que poderia ultrapassar. A profissão não se aprende nem tem de se aprender na faculdade. Nós temos que saber como as coisas são feitas". A bastonária fala “num conjunto de coisas”, como “preparar documentos, requerimentos e recursos”, que “não têm de ser aprendidas numa universidade, pois é para isso que existem as ordens públicas profissionais”.