Mais de meio ano depois de Portugal e Espanha terem assinado na Cimeira Luso-espanhola o acordo do "112 transfronteiriço", a partilha de ambulâncias ainda não está no terreno.

Segundo o Governo, o programa só vai estar operacional no próximo ano.

Na prática, o protocolo entre os dois países permite que as ambulâncias do INEM e da Axega (a congénere espanhola) possam atravessar a fronteira para maior eficácia na gestão do socorro em catástrofes ou acidentes com várias vítimas.