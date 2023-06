Festa dos Tabuleiros em Tomar com entrada gratuita

Por entre tesouras, resmas de papel, arames e uns quantos litros de cola, não há mãos a medir. O relógio não para na contagem decrescente para o início de uma festa única em Portugal. Aqui, é o povo que decide, executa e no final vive a festa de uma forma muito peculiar.

A cidade prepara-se para receber cerca de 800 mil visitantes, números avançados pela comissão central da festa.

Esta sexta-feira foi anunciado o cartaz com os vários artistas convidados. Bárbara Bandeira, Fernando Daniel, Nena, Piruka e os Quinta do Bill são alguns dos nomes do cartaz musical que este ano, pela primeira vez, é de entrada livre.

A Festa dos Tabuleiros decorre entre os dias 1 a 10 de julho e são esperados milhares de visitantes. Um dos habituais já confirmou a sua presença: o Presidente da República.