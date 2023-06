Membros de uma companhia de teatro local vestiram-se de preto, porque estão risco de acabar por falta de financiamento e aproveitaram a presença de Marcelo no 10 de junho, no Peso da Régua, para pedir que não sejam esquecidos

O protesto foi silencioso, mas cantaram o hino com centenas de portugueses que saíram à rua para as celebrações do Dia de Portugal.