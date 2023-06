O aumento do custo de vida tem tido um impacto cada vez maior nas famílias. No espaço de comentário na SIC, Luís Marques Mendes partilhou um estudo onde é revelado que metade das famílias com rendimentos até 800 euros por mês não tem dinheiro para comprar todos os medicamentos de que precisam.

Para o comentador, estes dados são “quase arrepiantes”. Marques Mendes sublinha que em 2013, durante o “tempo da troika”, “21% das famílias mais pobres diziam não conseguir comprar [medicamentos]”. O valor desceu nos anos seguintes, mas, “de repente, em 2022, subiu para 50%”,

“A situação está bem pior que no tempo da troika. Estamos a falar de medicamentos, uma questão essencial para as pessoas, em particular para as pessoas mais idosas”, remata.

O comentador sublinha que este assunto “tem de ser debatido, em particular pelos departamentos que mais têm a ver com estas matérias de saúde e de segurança social”.