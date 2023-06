Jogadores pagam 500 euros, não recebem salário e ficam sem passaporte

A suspeita de tráfico de seres humanos levou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a realizar buscas em casa do presidente da Assembleia-Geral da Liga Portugal e em outros locais do norte do país.

Esta segunda-feira, o jornal Expresso noticiou que Mário Costa, presidente da Assembleia-Geral da Liga Portugal, foi constituído arguido neste caso por suspeita de tráfico de seres humanos.

Os inspetores suspeitam que o dirigente esteja envolvido em negócios à margem da lei, com jovens jogadores de futebol oriundos do extremo-oriente e da América do Sul.

Numa primeira reação, a Liga, em comunicado, diz que foi surpreendida por estas notícias e que os factos relatados não estão relacionados com o cargo que Mário Costa exerce no futebol profissional desde 2016.

A investigação do SEF incide também sobre a Bsports Academy, situada em Riba de Ave, Famalicão. Em causa estará o recrutamento de jovens jogadores, que, de acordo com a notícia avançada pelo Expresso, chegam a pagar 500 euros para serem colocados em pequenos clubes portugueses, mas não recebem salário, nem podem regressar ao país de origem, porque lhes foram retirados os passaportes.