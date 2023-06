Metro de Lisboa reforça carruagens nas linhas Verde e Amarela

O Metro de Lisboa reforça, a partir desta segunda-feira, o número de carruagens a circular nas linhas Verde e Amarela. O objetivo da decisão é reduzir os constrangimentos provocados pelas obras.

Os problemas de circulação começaram a 2 de maio, quando foram iniciadas as entre as estações Cidade Universitária-Campo Grande e Campo Grande-Telheiras.

A intervenção que vai permitir criar a nova linha circular tem causado transtorno aos milhares de utilizadores que, diariamente, usam o Metro de Lisboa. Os utentes queixam-se que as carruagens vão cheias e que os transportes alternativos não são suficientes para responder à procura.

Por essa razão, a Metro de Lisboa decidiu antecipar a retoma e o aumento do número de carruagens por comboio. Na linha Verde (que, atualmente, liga o Campo Grande o Cais do Sodré) passa a haver seis carruagens em circulação. Já na linha Amarela (entre Odivelas e o Campo Grande) os comboios passam a ter quatro carruagens.

Os utilizadores do Metro de Lisboa aplaudem a decisão de reforçar o número de carruagens nas linhas Verde e Amarela. Explicam, no entanto, que as obras a decorrer no Campo Grande continuam a provocar atrasos significativos.

Uma utilizadora sublinha que a viagem em comboios de três carruagens “estava insuportável” porque o Metro ia “cheiíssimo”. Devido às obras, a utente é obrigada a “andar em cinco transportes”, demorando quase o dobro do tempo que fazia anteriormente.

Também outra utilizadora destaca que “as obras vieram estragar muito o sistema de transportes e o metro está insuportável”. Esta situação é visível “tanto de manhã como ao final do dia”.