Número de licenças para construção e obras concluídas continuam em queda

O número de licenças para construção e o número de obras concluídas continuam em queda. Os dados foram revelados, esta manhã, pelo INE.

A tendência de queda vem já do ano passado e manteve-se no 1º trimestre de 2023.

Neste período foram licenciados em Portugal seis mil e 200 edifícios, o que representa uma descida de 10,9% em comparação com o 1º trimestre de 2022

Olhando para o país, o INE revela que a queda é maior na Área Metropolitana de Lisboa, na zona Norte e nos Açores e que o licenciamento de edifícios para construção nova cresceu apenas no Algarve e na Madeira.

Há, no entanto, um dado positivo. É que, apesar de no geral as licenças de construção estarem a diminuir olhando apenas para as construções novas para habitação familiar, o cenário é diferente com um aumento de 7,6% no primeiro trimestre e um total de 8800 fogos licenciados.

Isto significa que no futuro irá haver uma oferta maior de casas para as famílias portuguesas.

Quanto ao número de obras concluídas também desceu, estima-se que nos primeiros três meses deste anos tenham sido concluídos 3700 edifícios, o que revela uma queda de 2,9%.

Entretanto, no setor da construção o preço dos materiais continua em queda e esta é uma conjuntura bem diferente da que se vinha a registar nos últimos anos

Para a Associação Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construção, a estabilização dos preços vem trazer uma maior previsibilidade o que pode dar um novo impulso ao setor.